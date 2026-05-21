Северян приглашают на концерт в честь Дня славянской письменности и культуры
На сцене «Кировки» выступят хоровые коллективы детских школ искусств Кольского Заполярья (Мурманска, Североморска, Кольского округа) и Мурманского колледжа искусств.
В этот день прозвучат традиционные церковные песнопения, произведения известных российских композиторов-песенников, а также русские народные песни.
Вход по пригласительным билетам. (6+)
Пригласительные билеты можно получить в Мурманском колледже искусств, Отдел по развитию художественного образования 51
Справки по телефону 8 (8152) 47-80-24.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287972%2F246e75ae1aca560456