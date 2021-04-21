Северян приглашают на «литературный диктант»

30 апреля в России впервые пройдёт межрегиональная просветительская акция «Литературный диктант». Автор идеи и инициатор – Мурманская областная научная библиотека при поддержке регионального Министерства культуры. Более 100 учреждений по всей России заявили об участии.

Северян приглашают присоединиться к акции – написать диктант можно будет на 24-х площадках в большинстве муниципалитетов Мурманской области. Время проведения акции площадки определяют самостоятельно, например, в Мурманской областной научной библиотеке диктант стартует в 14 часов. Актуальная информация о площадках проведения диктанта публикуется на официальном сайте.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных классической и современной русской литературе. Правильные ответы на вопросы диктанта будут опубликованы по итогам мероприятия.

Цель диктанта – привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности, дать возможность участникам получить независимую оценку их знаний в области русской литературы. В подготовке вопросов литературного диктанта приняли участие преподаватели Мурманского арктического государственного университета, филологи, писатели, квалифицированные специалисты Мурманской областной научной библиотеки.

Провести диктант на своей площадке может любая библиотека, учреждение образования и культуры – заявки принимают до 22 апреля на официальном сайте.