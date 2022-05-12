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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 08:45

Северян приглашают на масштабные культурные мероприятия, которые пройдут в Мурманской области в мае

В Мурманской области в мае областными учреждениями культуры был подготовлен ряд мероприятий, о которых на оперативном совещании в региональном правительстве вчера рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Культурная жизнь региона в мае будет ознаменована важным крупномасштабным событием, которое впервые пройдет в нашем регионе – это Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». С 11 по 16 мая состоится региональный этап фестиваля, в ходе которого свое театральное экспериментальное творчество представят профессиональные и любительские театральные коллективы Мурманской области. Мы приглашаем всех на спектакли, которые пройдут на площадках драматического театра, театра кукол, театра Северного флота, детской театральной школы и на онлайн-платформе», – отметила министр.

С 18 по 23 ноября пройдёт второй международный этап фестиваля, в котором примут участие профессиональные российские и иностранные театральные коллективы.

Фестивальная жизнь региона в этом месяце также включает Межрегиональный фестиваль семейного творчества «Полярные звёзды», который состоится с 13 по 15 мая в Мурманске в очно-заочном формате. Фестиваль объединит вместе 30 семейно-творческих коллективов из Мурманской области и других регионов России. Завершится фестиваль гала-концертом победителей, на котором пройдет церемония награждения знаком «Материнская слава» и выступление председателя жюри фестиваля – Стаса Море (г. Москва).

19 мая в Нижнем Новгороде состоится важное для нашего региона событие – торжественная церемония передачи Мурманской области статуса «Библиотечная столица России» и права принимать в 2023 году Всероссийский библиотечный конгресс в Мурманске.

В череде культурных мероприятий в мае запланирована творческая встреча северян с писателем Татьяной Устиновой, также состоится акция «Областной краеведческий диктант», ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2022», традиционная акции «Ночь музеев». В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры северян приглашают на уличный праздник «Слово», который пройдет на площади Первоучителей, и праздничный хоровой концерт во Дворце культуры и народного творчества.

Кроме того, в областной научной библиотеке состоится церемония вручения Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова, которая была лично учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Близится завершение учебного года в детских музыкальных школах и школах искусств, но для юных дарований май будет насыщен встречами со знаменитыми музыкантами, так как продолжает свою работу в Мурманской области и набирает обороты проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». Проведено уже 17 мастер-классов, в которых приняли участие более 350 юных музыкантов и их преподавателей.

Детские художественные школы региона завершают учебно-творческий сезон крупными художественными выставками детского творчества. Наиболее значимыми станут выставки «Легенды Лапландии» и «В мире красок», на которых выставят свои произведения более 900 юных художников Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, масштабным событием этой весны станет форум «КультАрктика», который пройдёт в рамках празднования дня образования Мурманской области. Культурная программа форума будет посвящена творческому эксперименту организации уличного досуга в Арктическом климате, поэтому значимые мероприятия пройдут с 27 по 29 мая на территории общественных пространств в центре Мурманска.

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