Мурманская область. Арктика (16+)15.10.22 10:00
Северян приглашают на масштабный субботник
16 октября в 12.00 на Арктическом пляже в Мурманске начнётся осенняя уборка территории в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Организованный выезд из Мурманска запланирован в 11.00 от Дворца культуры им. С.М. Кирова.
Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, к участию приглашаются жители в возрасте от 18 лет.
«Чистая Арктика» – это экологический проект, объединивший бизнес, власть, науку. За время существование в проекте приняли участие более 2,2 тыс. волонтёров, было очищено 110 га арктической земли, собрано более 1 500 тонн отходов, на уборку потрачено больше 34,2 тысяч часов.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Фото: https://gov-murman.ru
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