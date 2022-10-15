Северян приглашают на масштабный субботник

16 октября в 12.00 на Арктическом пляже в Мурманске начнётся осенняя уборка территории в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Организованный выезд из Мурманска запланирован в 11.00 от Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, к участию приглашаются жители в возрасте от 18 лет.

«Чистая Арктика» – это экологический проект, объединивший бизнес, власть, науку. За время существование в проекте приняли участие более 2,2 тыс. волонтёров, было очищено 110 га арктической земли, собрано более 1 500 тонн отходов, на уборку потрачено больше 34,2 тысяч часов.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Фото: https://gov-murman.ru