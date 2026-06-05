Северян приглашают на мероприятия ко Дню русского языка и Пушкинскому дню

Праздничные события пройдут 6 июня, в день рождения великого поэта.

В областном художественном музее гости отправятся на экскурсию по выставке «Вдохновленные морской стихией» и поучаствуют в интеллектуальной викторине по произведениям Александра Пушкина. Кроме того, специалисты музея проведут мастер-класс в технике чеканки по золотой фольге.

В Культурно-выставочном центре Русского музея для юных северян подготовили путешествие по сказкам писателя «Мы в гости к Пушкину спешим» и инсценировку «У лукоморья дуб зеленый». В конце программы дети вместе со взрослыми оформят мини-книгу о персонажах из запомнившихся произведений. А 7 июня здесь состоится кинопоказ «Мой жребий пал, я лиру избираю».

В областной научной библиотеке представят спектакль «Лес чудес и сказок Александра Пушкина». Его авторы — творческие коллективы Дворца культуры «Судоремонтник». До 30 июня все желающие могут посетить выставку «Он наш поэт, он наша слава!». Экспозиция знакомит с изданиями о жизни и наследии Александра Пушкина, а также с литературой по истории русского языка.

В кандалакшской Центральной библиотеке имени Николая Колычева пройдёт интеллектуальная игра «В мире книг Александра Сергеевича Пушкина» для подростков. Формат соревнований сделает знакомство с классикой увлекательным, а неожиданные задания помогут по-новому взглянуть на творчество «солнца русской поэзии».

В мончегорском городском парке состоится селфи-акция «Прогулка с гением». Северяне сфотографируются с «живым» Пушкиным у Поэтической табуретки и узнают интересные факты из биографии «солнца русской поэзии».

7 июня Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь присоединится к Всероссийской акции «Декламируй!». Сотрудники центра добровольческих инициатив «Наше дело» приглашают поклонников творчества Пушкина на литературную встречу и поэтический марафон.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288233%2F0310fab4641c70505c