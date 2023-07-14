Северян приглашают на мероприятия, посвящённые Дню металлурга

Ко Дню металлурга, который отмечают 16 июля, в нашем регионе пройдёт ряд мероприятий.

14 июля в Ревде состоится праздничная программа на площади Н.И. Кузнецова. Гостей ждёт концерт группы «Колотый лед», фестиваль красок холи, конкурсы, игры, карусели, ярмарка. Начало мероприятий в 17 часов.

14 июля в центре культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске к празднику выступит кавер-гуппа «СТИЛЯГИ BAND».

В Мончегорске серия спортивно-массовых мероприятий пройдёт 15 июля, одновременно с днём компании «Норникель». На Центральной площади в 9 утра стартует легкоатлетический забег. С 14 часов начнёт работу зона фудкортов, в 16.30 состоится дефиле, в 17 часов – шоу лесорубов. В 18 часов стартуют семейные конкурсы. Гостей праздника поздравят Ольга Серябкина, музыкальные коллективы «Чиж&CO», «Galibri&Mavrik». На Ленинградской набережной пройдёт семейный фестиваль, на Центральном стадионе – фестиваль уличного футбола с мастер-классами и показательными выступлениями от футбольного клуба «Норильский Никель», а также фестиваль и турнир по уличному баскетболу. На скейт-площадке в парке им. С. Бровцева будут соревноваться представители экстремальных видов спорта с участием спортсменов проекта «Улицы России».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Кандалакше мероприятия также пройдут 15 июля. В полдень на стадионе Локомотив стартует спартакиада, организованная Кандалакшским алюминиевым заводом: соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, велокроссу, пляжному волейболу, лазертагу, силовому экстриму. Также будет организована развлекательная программа для юных и взрослых болельщиков. На центральной площади пройдет праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, активности для детей и взрослых, а также пройдет церемония чествования лучших работников Кандалакшского алюминиевого завода. Гостем мероприятий станет знаменитый футболист Владислав Радимов: в 17.30 состоится мастер-класс с его участием, беседа и автограф-сессия.

В Ковдоре состоится парад техники от Ковдорского ГОКа. 16 июля в полдень мероприятие стартует в конце улицы Сухачева.