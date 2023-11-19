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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 18:00

Северян приглашают на международную онлайн-конференцию организаторов Хакатонов

14 декабря 2023 года пройдёт международная онлайн-конференция организаторов Хакатонов – современная площадка для диалога организаторов хакатонов, участников, реального сектора, бизнеса, образовательных организаций, органов власти.

Мероприятие пройдёт для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.

Конференция направлена на развитие компетенций по организации хакатонов и содействие повышению качества проводимых региональных и федеральных хакатонов как инструмента достижения структурной трансформации экономики, социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, хакатоны позволяют вовлекать специалистов из разных сфер деятельности: сельское хозяйство, ИТ-технологии, туризм, строительство, обрабатывающая промышленность, искусственный интеллект - в быстрый поиск решений государственных и экономических задач. В рамках хакатонов предприниматели могут ставить задачи командам-участникам хакатонов, таким образом осуществляя быстрый поиск эффективных и прорывных решений.

Регистрация на Конференцию открыта с 1 ноября по 14 декабря 2023 года.

Более подробная информация о конференции на сайте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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