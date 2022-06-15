Северян приглашают на межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье»: он пройдёт в Кандалакше и Умбе на этой неделе

В Мурманской области пройдёт межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье». Об этом на оперативном совещании вчера напомнил глава региона Андрей Чибис.

«Правительство Мурманской области продолжает развивать уникальные места и направления деятельности Кольского Заполярья. Так, 17 и 18 июня в Кандалакше и Умбе пройдут мероприятия межрегионального фестиваля фольклора «Беломорье». Этот проект объединяет регионы Северо-Запада нашей страны», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Ключевым событием фестивальной программы станет концерт с участием известной исполнительницы Марины Девятовой на Октябрьской площади Умбы 18 июня в 19.30.

Программу «Беломорья» в Умбе продолжит фестиваль «РыбаФест», который состоится 19 июня, сообщает региональное Министерство информационной политики.