Северян приглашают на межрегиональный Урок мужества «Стоявшие насмерть»

3 марта в 14.00 состоится межрегиональный урок мужества «Стоявшие насмерть», посвященный подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, не отступившей перед многократно превосходящими силами бандформирований в Чеченской Республике в 2000 году.

Урок проводится ассоциацией группы «Вымпел» совместно с некоммерческим партнерством содействия развитию кино и туризма «КиТ» в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией». Прямая трансляция будет организована на сайтах медиапроекта «Свидание с Россией», Российского союза молодёжи, ДОСААФ России. Для просмотра не требуется регистрация.

Контактное лицо по вопросам организации и проведения урока: Ксения Владимировна Ильина, директор по общественным связям Международного медиапроекта «Свидание с Россией», тел.: +7(916) 686-21-10, электронная почта: ilina2905@yandex.com, online.urok2020@yandex.ru.