Северян приглашают на молодёжную «Вечёрку»

14 ноября в 19.00 в подиум-холле «СОПКИ.21А» (4-й этаж) МАУ молодёжной политики «Молодёжь51» и Мурманская областная научная библиотека приглашают северян на молодёжную «Вечёрку».

«Вечёрки» – это традиционные собрания молодёжи, во время которых проводились игры, песни и танцы. Это традиционный аналог дискотеки. На «Вечёрке» можно не только весело сплясать, но и найти вторую половинку, ведь изначально она была местом для знакомств.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, участников встречи ждут традиционная живая музыка, бытовые танцы и хороводы, доступные каждому (специальной подготовки не требуется).

Вход свободный по предварительной регистрации на площадке: vk.cc/cR1ANP

(16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457295604%2Fac02992cdbd9b92f57