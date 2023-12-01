Северян приглашают на музейный урок, посвящённый освоению Севера художниками

7 декабря в 14.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится музейный урок, посвящённый освоению Севера художниками.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, участники мероприятия смогут увидеть, как выглядит Арктика в живописных полотнах и графических листах различных авторов, узнать, как работали мастера в условиях Крайнего Севера, посмотреть настоящие картины из экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.», изучить маршрут, которым путешествовали участники творческой группы «Арктика» и многое другое.

В конце мероприятия участники музейного урока создадут полярный пейзаж при помощи техники коллажа из цветной бумаги.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457262669%2Fwall-11742142_19634