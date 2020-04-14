С 17 по 19 апреля северян приглашают на онлайн-фестиваль дизайна и иллюстрации «AFFLATY». Мероприятие будет интересно начинающим дизайнерам и иллюстраторам, а также всем, кто готов размышлять о том, как дизайн помогает решать проблемы общества. Организатор – одноименное дизайн-агентство при поддержке проекта «Дизайн-субботник».

На лекциях и дискуссиях участники обсудят дизайн в образовательном аспекте и дизайн как социальный инструмент. Основатель агентства «AFFLATY» Саша Лисовик расскажет о формировании сообщества дизайнеров и творческих людей. Графический дизайнер Соня Погуц представит один из текущих трендов дизайна и поделится советами, как начинающему дизайнеру выстроить процесс обучения. О дизайне как способе мышления можно будет узнать на лекциях Татьяны Батовой – преподавателя кафедры искусств и дизайна МАГУ, члена Санкт-Петербургского союза дизайнеров, каллиграфа. Иллюстратор Кира Ширяева в режиме онлайн проведет мастер-класс по иллюстрации для начинающих, включающий теорию и практические занятия.

Организаторы запланировали онлайн-трансляции, а также интерактивы на платформе Zoom, для участия в них понадобятся камера и микрофон.

Фестиваль пройдет бесплатно, участников ждут три трансляции в день продолжительностью по 45-50 минут. Также организаторы планируют вести запись лекций.

Обязательная регистрация на фестиваль открыта по ссылке. Подробная информация представлена в группе дизайн-агентства «AFFLATY», пишет Министерство культуры Мурманской области.