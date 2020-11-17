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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 14:00

Северян приглашают на онлайн-форум о бизнесе, инновациях и карьере будущего «iМурманск»

17 ноября в Мурманске в онлайн-формате пройдет бизнес форум  об инновациях и карьере будущего «iМурманск».

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главная тема мероприятия –  трансформация офлайн-бизнеса в онлайн – в 2020 году стала актуальной как никогда. Главная цель – представить современное поле уже состоявшихся бизнес-проектов, успешно работающих в онлайн-формате, предложить участникам помощь в реализации собственных идей. Участникам также предстоит обсудить построение глобального бизнеса из регионов РФ, карьеру в конкурентном мире, правовые аспекты, перспективы развития бизнеса в будущем.

«Бизнес в формате онлайн становится популярнее в России, многие современные российские стартапы превратились во всемирно известные мировые проекты. Об этом будут говорить спикеры форума», – отмечают организаторы мероприятия.

Анна Щербакова, руководитель «R&D Dodo Pizza», – расскажет о том, как внедрить практики разработки продукта больших компаний в своём бизнесе;  Филипп Лабковский, руководитель онлайн-продаж «ECCO Shoes», – поделится опытом перевода реальных магазинов в онлайн; Ирина Пушкарева, руководитель отдела проектов для сотрудников компании Miro, – раскроет секреты поддержания командного духа при удаленной работе; Максим Кашулинский, руководитель проекта о здоровье и саморазвитии Reminder, экс-главный редактор российской версии журнала «Forbes», – расскажет про будущее для бизнеса, важность осознанности и эффективности и раскроет тему практической философии.

Помимо выступлений пройдут круглые столы. Валерия Ивасих, советник по правовым вопросам «SeedLegals», предложит поговорить на тему «Юридические особенности работы с иностранными клиентами и инвесторами». «Как провести студенческие годы максимально эффективно для своей карьеры?» участники узнают с Александром Стародетко, создателем подкаста «Мы недоговорили» и техническим продюсером конференции «EMERGE».

Форум стартует 17 ноября в 15 часов. Регистрация и подробная программа на официальном портале, сообщает Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

 

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