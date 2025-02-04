Северян приглашают на отборочный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

«Движение Первых», центр «Воин» и «Юнармия» объявили о старте отборочного этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 до 21 года из всех регионов России.

«Зарница 2.0» – масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий. Она включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Цель – совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу.

Старт игре дали в Курске 2 февраля.

«Сейчас, как и 82 года назад, мы отстаиваем на курской земле свою свободу и своё будущее. Как и тогда мы боремся с нацизмом – с теми, кто стирает из памяти народа подвиг собственных дедов и прадедов. Как и наши героические предшественники мы неизменно говорим: «Наше дело правое – мы победим!». Каждый участник Зарницы 2.0 – наследник нашего великого прошлого. Ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо нашего общества. Они настоящие патриоты и будущее России. Убеждён, «Зарница 2.0», которую мы посвятили Году защитника Отечества и нашей Победе в Великой Отечественной войне, станет для каждого участника игры символом единства и несокрушимости нашей великой Родины», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В новом сезоне игры введена специальная категория для обучающихся СПО в возрасте от 18 до 21 года. Ещё одно нововведение – в составе отряда вместо топографа теперь будет второй штурмовик. Количество участников в отряде составляет 10 человек, а количество отрядов от одной образовательной организации не ограничено. Роли в отряде: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук. Состязания по условно-военным специальностям начнутся уже с отборочного этапа. Окружной этап для старшей возрастной категории пройдёт в формате окружных сборов, включающих слаживание отрядов и военно-тактическую игру. Также пересмотрены индивидуальные состязания для командира отряда, штурмовика и военкора.

В 2025 году игра пройдёт в несколько этапов. Заявочная кампания стартовала 2 февраля. В феврале также состоится отборочный этап. С 1 марта по 16 апреля пройдут муниципальные этапы, за которыми последуют региональные – с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, для участников средней возрастной категории и обучающихся СПО – окружные этапы, которые пройдут с июня по июль. Финал игры состоится в сентябре 2025 года.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году к проекту присоединилось более 800 тысяч человек. В Мурманской области в участие в отборочных и муниципальных этапах игры было вовлечено 1261 учащихся. В региональном этапе, который прошёл на базе центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», приняли участие в общей сложности более 200 юных северян в составе 18 команд из 12 муниципалитетов. По итогам соревнований команда «Грань» Ковдорского округа представила регион на окружном полуфинале и заняла 5 место по Северо-Западному федеральному округу.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры зарница.Будьвдвижении.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/