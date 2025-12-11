Северян приглашают на открытие Арт-катка «Сияние» в Апатитах

В субботу, 13 декабря, в 18.00 в парке за Арт-санаторием «Изовела» состоится торжественное открытие зимнего сезона. Первый круг по льду традиционно совершит олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Как сообщает vk.com/murmanculture, с 16 часов для гостей начнёт работать уютный чайный домик с горячими напитками и сладостями. В праздничной программе — выступления творческих коллективов Апатитского Дворца культуры и театра огня.

Художественное оформление катка в этом сезоне создадут мурманские художники Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанина. Их концепция «H₂O» посвящена воде и льду — символам движения, хрупкости и энергии северной зимы.

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. Вход бесплатный. Гостей ждут субботние анимационные программы, воскресные дискотеки на льду и тематические музыкальные вечера по будням.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285349%2Fwall-139605315_31561