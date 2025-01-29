Северян приглашают на открытие выставки, посвящённой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады

29 января в 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея - отделе Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Мы помним всё». Экспозиция включает графические работы из частной коллекции московского коллекционера Владимира Беликова, посвящённые теме блокадного Ленинграда.

Как отмечает vk.com/murmanculture, 900 дней и ночей город подвергался постоянным бомбежкам и артиллерийским обстрелам. Ленинград, часто называемый северной Венецией, понёс огромные потери, многие исторические здания и памятники были повреждены.

Художники, которые оставались в блокадном городе или же вернулись с фронта, продолжали творить. Они фиксировали на бумаге и холстах то, что видели вокруг. Их произведения стали документальными свидетельствами разрушений, причиненных врагом, а также подвига и мужества жителей.

На выставке можно будет познакомиться с трагическими страницами нашей истории через призму искусства.

В первый час работы выставки вход свободный. (6+)

https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281876%2Fc525e599e70b1e1932