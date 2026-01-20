Северян приглашают на первый в этом году поэтический квартирник

22 января в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится тёплый праздник поэзии. В программе вечера — выступления мурманских поэтов, чтение стихов отечественных и зарубежных классиков, а также лирические музыкальные номера под гитару.

Гости смогут услышать произведения современных авторов, стать частью открытого микрофона и погрузиться в атмосферу творческого диалога. Вечер объединит представителей литературных объединений и всех, кто ценит силу поэтического слова.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285841%2F74a4b575b3f0cc5d20