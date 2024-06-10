Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 13:30
Северян приглашают на пижамный забег «Сон в Олимпийскую ночь-2024»
Он пройдёт в рамках Всероссийского Олимпийского дня в ночь с 15 на 16 июня на Поморской набережной Колы.
С 23 часов – получение номеров, старт в полночь. Регистрация на сайте: https://orgeo.ru/event/participants/pizhamy2024
Как сообщает vk.com/akolr51, участники должны быть в домашних и спальных принадлежностях, приветствуется креативный подход и применение дополнительных аксессуаров: бигуди, ночных колпаков, масок, подушек и пледов. Обувь – удобная для бега.
Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo-152984073_457277749%2Fwall-152984073_44585
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
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Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
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