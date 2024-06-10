Северян приглашают на пижамный забег «Сон в Олимпийскую ночь-2024»

Он пройдёт в рамках Всероссийского Олимпийского дня в ночь с 15 на 16 июня на Поморской набережной Колы.

С 23 часов – получение номеров, старт в полночь. Регистрация на сайте: https://orgeo.ru/event/participants/pizhamy2024

Как сообщает vk.com/akolr51, участники должны быть в домашних и спальных принадлежностях, приветствуется креативный подход и применение дополнительных аксессуаров: бигуди, ночных колпаков, масок, подушек и пледов. Обувь – удобная для бега.

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo-152984073_457277749%2Fwall-152984073_44585