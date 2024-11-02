Северян приглашают на праздничный концерт «Пора России возродиться»

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» имени Владимира Моисеевича Колбасы приглашает северян на концерт «Пора России возродиться», который состоится в рамках художественно-творческой акции «КультMIX».

Как пишет vk.com/odkkirova, необъятна наша страна – Россия. Здесь, в добром соседстве проживают представители многих национальностей, все они сохранили свои обычаи, традиции, национальные костюмы и язык. Но все мы – единый народ. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и народности нашей страны. Мы богаты, когда вместе, и сильны, когда едины!

Именно об этом концерт «Пора России возродиться», на котором ждут жителей и гостей нашего региона. (6+)

3 ноября в 18.00 концерт состоится в Доме культуры п.г.т. Умба (Беломорская ул. 1а), а 4 ноября в 16.00 – во Дворце культуры «Металлург» Кандалакши (Кировская аллея, 1а).

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457290135%2Fwall-23902826_27672