Северян приглашают на рождественскую семейную комедию «Быть»

В январе 2023 года в кинотеатральный прокат выйдет рождественская семейная комедия «Быть», режиссёра Александра Ковтунца. Фильм создан общенациональной программой «В кругу семьи». Кинокартина ориентирована на популяризацию идеи народосбережения, которую озвучил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

Лента рассказывает о современном молодом человеке, который является настоящим эгоистом, не хочет иметь детей, создавать семью и серьезно конфликтует с отцом, а в конце фильма готов отдать жизнь за ближнего, спасая тем самым своих родителей, получая возможность создать семью, и сам становится отцом. Он осознает важность создания семьи, рождения детей и примиряется со своим отцом.

В актёрский состав фильма вошли: Олеся Железняк, Фёдор Добронравов, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Дмитрий Власкин, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Роман Курцын, Михаил Башкатов, Владимир Сычёв и другие.

Тема взаимоотношений со старшим поколением особенно важна в свете появления нового государственного праздника в России – Дня отца.

Как сообщает региональное Министерство культуры, общенациональная программа «В кругу семьи» была создана в 2004 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в целях укрепления традиционных семейных ценностей в России. Сопредседатели попечительского совета программы «В кругу семьи»: генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского Совета Русской Православной Церкви. За годы работы программа осуществила большое количество просветительских, культурных и социально-значимых проектов всероссийского и международного значения, направленных на возрождение традиционных семейных ценностей.

Фото: https://gov-murman.ru