Северян приглашают на Тотальный диктант: акция пройдёт 5 апреля

5 апреля Мурманская область присоединится к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Участников ждут на площадках в Мурманске, Североморске, Апатитах, Полярных Зорях, Заполярном, Кировске, Мончегорске и Никеле, а также онлайн. Начало в 14.00.

Автор диктанта этого года – Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена.

Очно диктант проведут в библиотеках, университете, культурных, просветительских и волонтерских центрах региона. Перечень площадок размещен на официальном сайте акции, необходима регистрация.

В Мурманском арктическом университете диктант прочитают телеведущая Анастасия Русинова и актер Алексей Башкиров, в областной научной библиотеке – радиоведущая Юлия Китова, в центре «Станция добра» – актриса и музыкант Екатерина Ефремова.

Для тех, кто изучает русский язык, диктант проходит в формате TruD. Кроме того, в этом году в рамках акции также проходит проект «Недиктант.Дети» для учеников 1-6 классов: их ждут увлекательные задания по текстам Марины Москвиной, выполнить которые можно до или во время Тотального диктанта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/