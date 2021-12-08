Северян приглашают на творческие встречи с известной российской писательницей

В Мурманской области пройдёт турне известной российской писательницы и журналистки Маши Трауб, организованное по инициативе московского издательства «ЭКСМО».

Маша Трауб – автор более тридцати книг. Её «Дневник мамы первоклассника» был экранизирован студией «Вертикаль» Станислава Говорухина, а по повести «Домик на юге» Вера Сторожева сняла фильм «Сдается дом со всеми неудобствами». Кроме того, на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац идет опера по мотивам книги Маши Трауб «Съедобные сказки».

Во всех историях Маши Трауб всегда тесно сплетено трагическое и смешное. Как повседневность не терпит чистого деления на чёрное и белое, так и рассказы автора не предполагают очевидных финалов и предсказуемых развязок. В своих книгах писательница чаще всего обращается к темам семьи, воспитания, связи поколений, бытовых отношений и жизни современных горожан.

В рамках писательского турне Маша Трауб представит свою новую книгу «Посмотри на меня» – это история художника, жившего болезненной страстью к женщине, которую терял и обретал столько раз, что сбился со счёту.

8 декабря творческая встреча пройдёт в Центральной городской библиотеке Североморска, 9 декабря – в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой и 10 декабря – в Центральной детской библиотеке Оленегорска.

Участники смогут задать автору вопросы, высказать своё мнение о прочитанных книгах и взять автограф, подробности о турне можно найти на ресурсах Детско-юношеской библиотеки по ссылке.

Мероприятия пройдут при строгом соблюдении действующих противоэпидемических правил и ограничений, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430039/#&gid=1&pid=1