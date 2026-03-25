Северян приглашают на восьмой поток бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф

В конкурсном отборе могут принять участие не только архитекторы и градостроители, но и представители других дисциплин: социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.

В этом году расширен перечень специальностей — к проекту смогут присоединиться педагоги, специалисты в области прикладной математики, транспортного планирования, филологи и археологи. Полный список направлений доступен на сайте программы в правилах отбора.

К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане России с оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере развития городов. В этом году, помимо портфолио и анкеты, кандидатам предстоит написать эссе и предоставить рекомендательные письма, а успешные участники первого этапа будут приглашены на видеоинтервью.

Для тех, кто планирует подачу заявки, 27 марта в 11.00 состоится открытый вебинар. Академический директор программы и выпускники прошлых лет расскажут о концепции восьмого потока, разберут нововведения в правилах отбора этого года и ответят на вопросы.

Подать заявку можно до 12 апреля включительно.

