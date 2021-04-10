Северян приглашают на Всеобщий музыкальный диктант

11 апреля в Мурманской области во второй раз пройдёт международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». В этом году регион вновь вошел в число лидеров по количеству площадок в России (в прошлом году в Мурманской области их было 8, в этом – уже 15). Любой желающий бесплатно может проверить уровень своей музыкальной грамотности, даже если просто знает элементарные азы нотной грамоты или когда-то закончил несколько классов музыкальной школы.

Представлено 11 различных уровней диктантов – от самого простого для учащихся начальных классов до диктанта для преподавателей колледжей и консерваторий, а также нововведение 2021 года – ритмический диктант для тех, кто не знает музыкальной грамоты.

Крупнейшей региональной площадкой в этом году стал центр дополнительного образования «Лапландия». Чтобы принять участие в диктанте и выбрать данную площадку или любую другую из доступных в этом году, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта musdict.ru до 12:00 10 апреля.

Всем зарегистрированным участникам вручат небольшие сувениры с символикой проекта, сообщает региональное Министерство культуры.