Северян приглашают на Всероссийские осенние недели финансовой грамотности

Всероссийские осенние недели финансовой грамотности, проводимые до 30 ноября, направлены на повышение уровня знаний о кредитовании, сбережениях, инвестициях, а также о финансовой безопасности и грамотном планировании бюджета.

В рамках Всероссийских осенних недель финансовой грамотности пройдут различные мероприятия образовательного, просветительского, информационного и развлекательного характера.

Ключевым событием этого мероприятия является «ФинЗОЖ фест», который проходит в онлайн-формате и включает в себя лекции, тестирования, полезные видеоролики с лайфхаками и конкурсы.

Мероприятия «ФинЗОЖ Фест-2023» проводятся в онлайн-формате на портале моифинансы.рф, в сообществе «Мои финансы» в соцсети «ВКонтакте» и «Telegram-канале» «ФинЗОЖ-эксперт».

Материалы для организации офлайн- и онлайн-мероприятий доступны на портале моифинансы.рф в разделах «ФинЗОЖ Фест» и «Библиотека».

Всероссийские осенние недели финансовой грамотности 2023 проводятся в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы и Единого плана просветительско-информационных мероприятий Стратегии на 2023 год.