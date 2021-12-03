Северян приглашают на Всероссийский правовой диктант

Ассоциация юристов России проводит V Всероссийский правовой (юридический) диктант. С 3 по 12 декабря северяне в возрасте от 14 лет смогут проверить уровень правовой грамотности. По итогам мероприятия все участники получат сертификат с личным результатом и доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Основные задачи мероприятия – повышение мотивации различных слоев населения к изучению права и привлечение российского общества к вопросу повышения уровня правовой культуры. В условиях распространения COVID-19 диктант пройдет в режиме онлайн на официальном портале https://юрдиктант.рф.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, участникам предстоит ответить на 40 вопросов по Конституции Российской Федерации, основам законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав. На это отводится 60 минут.