Северян приглашают на Всероссийскую неделю высоких технологий и технопредпринимательства на базе «Кванториума»

С 14 по 20 марта в Мурманской области на базе детского технопарка «Кванториум-51» в центре дополнительного образования «Лапландия» будут проходить мероприятия XI Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства.

Образовательный проект реализуется Фондом инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Госкорпорацией «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности (РОСКОСМОС).

Основная задача недели – знакомство школьников и учителей с передовыми российскими разработками в области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, достижениями в области высоких технологий, стимулирование интереса старшеклассников к обучению в технических вузах.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участие примут организации и предприятия региона: Мурманский государственный технический университет, Мурманский областной краеведческий музей, Музей занимательных наук «Фокус», ФГУП «Атомфлот», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманска, АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция», Информационный центр по атомной энергетике г. Мурманска.

Для юных северян запланированы экскурсии, лекции, викторины, открытые занятия и интеллектуальные игры от партнеров. Для участия в мероприятиях необходимо до 11 марта 2022 года направить заявку на адрес eko@laplandiya.org.

Также ознакомиться с программой недели и подать заявку можно на сайте проекта https://htweek.ru/events/murmansk/.