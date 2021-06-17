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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 12:00

Северян приглашают на встречи с архитекторами проекта «Мой залив»

Этим летом в Мурманске стартует проект «Мой залив». Его автор выпускник программы архитекторы.рф, мурманский архитектор Алексей Арушанян. Программа реализуется при поддержке правительства Мурманской области. Исполнителями выступят региональное Министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области».

В рамках проекта планируется обустроить 7 небольших смотровых площадок для отдыха и досуга жителей с видом на Кольский залив. Это будут общественные пространства, которые не только откроют возможность комфортного отдыха и созерцания воды, но и станут новыми точками притяжения на карте микрорайонов Мурманска.

Весной 2021 г. жители помогли определить локации для видовых площадок и проведено предпроектное исследование, как горожане видят будущие пространства. На основе исследования архитекторы разработали предварительные концепции благоустройства. 

С 21 по 26 июня пройдут встречи с архитекторами проекта «Мой залив», чтобы обсудить благоустройство видовых площадок. На встрече жителям покажут план будущей площадки, расскажут про идею, а ещё выслушают все пожелания и замечания, чтобы внести поправки в итоговый вид. Обсуждение — важная часть этого проекта, так как именно мнения местных жителей будут учитываться в первую очередь. 

Расписание встреч:

21 июня «Склон Карла Либкнехта» в 19.00 (площадка во дворе дома ул.Карла Либкнехта, 42);

23 июня «Видовая Северного проезда» в 19.00 (площадка возле дома ул.Северный проезд, 21);

24 июня «Сквер Шмидта» в 19.00 (двор дома ул.Шмидта, 45 и ул.Самойловой, 12);

25 июня «Абрам-Мыс» в 19.00 (двор между домами пер. Охотничий, 11, 13, 15)

26 июня «Кильдинская площадка» в 12.00 (пустырь возле домов ул. Кильдинская, 9, 11).

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на мероприятие в группе проекта «ВКонтакте» или по телефону +7952 298 9641. Подробности о проекте также размещены на сайте мойзалив.рф, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

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