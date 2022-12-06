Северян приглашают на выставку «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея

В Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки одного из самых важных аксессуаров женского гардероба.

«Представленные сумочки выполнены из разнообразных материалов и искусно декорированы мельчайшими деталями из шерсти, крепдешина, дерева, металла, кожи. Применены техники – шитьё, низание, ковка. В оформлении сумочек использованы растительные орнаменты, геометрические и сюжетные композиции» – поделилась информацией хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея Оксана Третьякова.

Как сообщает vk.com/murmanculture, экспозицию можно посетить до 29 января 2023 года в «Культурно-выставочном центре Русского музея».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263833%2Fwall-139605315_20811