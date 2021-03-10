Северян приглашают на выставку одной картины к 135-летию со дня рождения гравера Владимира Фаворского

В Мурманском областном художественном музее начала работу выставка одной картины к 135-летию со дня рождения гравера Владимира Фаворского. На выставке представлена работа художника Иллариона Голицына под названием «Фаворский гравирует «Маленькие трагедии».

Владимир Андреевич Фаворский – известный иллюстратор произведений мировой и русской классической литературы, непревзойдённый мастер ксилографии, воспитавший множество талантливых мастеров гравюры.

Владимир Фаворский применял разнообразные изобразительные средства в работе над иллюстрациями, уделял особое внимание организации пространства и композиции листа, тональному решению. Оформление Фаворского, начиная с обложки, титула, шрифта и заканчивая последней страницей, следует идее произведения, при этом не нарушает и не вторгается во внутреннюю жизнь текста.

Ученик Фаворского Илларион Голицын – нынче заслуженный художник РСФСР, Народный художник РФ – создал серию ксилографий «Памяти В. А. Фаворского». Одна из работ серии будет представлена северянам.

Выставка будет работать до 28 марта. Вход свободный.