Северян приглашают на выставку советского плаката «Дружбы народов союз вековой»

С 10 декабря в Мурманском областном краеведческом музее будет работать выставка, приуроченная к двум памятным датам – 100-летию со дня образования СССР и 30-летию распада СССР.

Как сообщает vk.com/murmanculture, плакат в СССР был не просто информационным листом, а видом изобразительного искусства, который играл важную роль в советском обществе. Распространение информации с помощью плаката было более эффективным за счет своей наглядности, ярких художественных образов.

На выставке представлены самые разные плакаты из коллекции: агитационно-пропагандистские, инструктивно-методические, учебные, военные, рекламные.

Также около 300 предметов, из них более четырёх десятков подлинников, остальные представлены в электронном варианте. Содержание плакатов позволяет не только изучить историю СССР и происходившие в нём изменения, но и проникнуться духом эпохи, погрузиться в прошлое нашей страны.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263877%2Falbum-139605315_00%2Frev