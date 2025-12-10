Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 08:45
Северян приглашают на юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи»
Он состоится 13 декабря в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Это будет незабываемое событие – юбилейный концерт одного из самых ярких и талантливых танцевальных коллективов нашего города. Ансамблю танца «Сполохи» исполняется 55 лет, сообщает vk.com/odkkirova.
Участников концерта ждёт потрясающие танцевальные номера, премьеры, яркие костюмы, атмосфера праздника и хорошего настроения. Юбилейный концерт – это возможность окунуться в мир танца, насладиться профессионализмом и талантом наших артистов, а также стать частью этого грандиозного события. (0+)
