Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 17:00
Северян приглашают на Зимние саамские игры
Они пройдут 14 февраля в Енском. Программа стартует в полдень на Центральной площади посёлка.
Гостей праздника ждут: семейные соревнования по бегу на охотничьих лыжах; молодёжные командные соревнования по саамским состязаниям; концерт с участием фольклорных коллективов Мурманской области; игровые поляны для детей - «Самь паррнэ сир» и «Дом белого медведя»; выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, фотозоны, уличная торговля, аттракционы и катание на банане.
Фото (Моногород.Ковдор): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324885%2Fwall-120229555_118542
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Скоро в эфире22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:25«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 76 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале