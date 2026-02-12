Северян приглашают на Зимние саамские игры

Они пройдут 14 февраля в Енском. Программа стартует в полдень на Центральной площади посёлка.

Гостей праздника ждут: семейные соревнования по бегу на охотничьих лыжах; молодёжные командные соревнования по саамским состязаниям; концерт с участием фольклорных коллективов Мурманской области; игровые поляны для детей - «Самь паррнэ сир» и «Дом белого медведя»; выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, фотозоны, уличная торговля, аттракционы и катание на банане.

Фото (Моногород.Ковдор): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324885%2Fwall-120229555_118542