Северян приглашают написать краеведческий диктант

17 мая в 14 часов на площадках Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, учреждений культуры и образовательных организаций Мурманской области состоится областной краеведческий диктант. Начало в 14.00.

Проведение акции приурочено ко дню рождения Мурманской области.

Стать участником мероприятия может каждый, обратившись в Мурманскую областную научную библиотеку. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Культурно-просветительская акция проводится с целью повышения интереса к истории и традициям Кольского края; популяризации и повышения уровня знаний населения в области краеведения; популяризации и продвижения краеведческой литературы.

Диктант поможет проверить и объективно оценить свои знания в области краеведения. В ходе акции каждый участник выполняет одинаковые по уровню сложности тестовые задания, посвящённые истории, географии, культуре, природным ресурсам Мурманской области.

Участники диктанта получают дипломы победителей и отличников и сертификаты участников. Имена победителей будут опубликованы 31 мая.

Подробнее: http://mgounb.ru/afisha/6247-priglashaem-napisat-krae.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457313472%2Falbum-120229555_00%2Frev