Северян приглашают написать областной краеведческий диктант

15 мая в Мурманской областной научной библиотеке состоится ежегодная культурно-просветительская акция — областной краеведческий диктант. Жители проверят свое знание родного края уже в пятый раз. В этом году акция приурочена ко Дню Мурманской области и к 100-летию со дня рождения историка, краеведа Алексея Киселева.

Цели диктанта: повышение интереса к истории и традициям региона; популяризация и повышение уровня знаний населения в области краеведения; продвижение краеведческой литературы.

К участию приглашают образовательные организации, учреждения культуры, трудовые коллективы, общественные организации.

Участники выполняют одинаковые по уровню сложности тестовые задания по истории, географии, культуре и природным ресурсам Кольского Заполярья.

Начало в 14.00. Необходимо зарегистрировать площадку на сайте Мурманской областной научной библиотеки до 11 мая включительно.

Победители и отличники получат дипломы, а кураторы площадок — благодарственные письма.

