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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.21 10:00

Северян приглашают обсудить концепцию развития парковой зоны Долины Уюта

В 2021 году началась детальная проработка концепции развития парковой зоны Долины Уюта. Напомним, осенью были подведены итоги международного конкурса на лучший проект благоустройства одной из самых известных общественных территорий города Мурманска. Концепция Валерия Васильева, архитектора из Санкт-Петербурга, заняла первое место в номинации «профессионалы». По условиям конкурса именно она и была предложена к дальнейшей реализации. 

В Мурманске уже состоялась встреча с профессиональным сообществом, на которой был выработан ряд дополнений. Специалисты смогли высказать свое мнение развития этой территории. Теперь специалисты АНО «Центр городского развития» готовы выслушать жителей района и всех Мурманчан, познакомить их с проектом, принять возможные дополнения, чтобы учесть их при реализации.   

Встреча состоится 21 февраля на открытой площадке на углу улицы Морской и проспекта Кольский с 12 до 16 часов.

 

 

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