Северян приглашают оценить качество автодорог, жилищно-коммунальных услуг и организацию транспортного обслуживания в регионе

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области напоминает о проведении на официальном портале Правительства Мурманской области ежегодного опроса об эффективности деятельности органов местного самоуправления по ссылке http://gov-murman.ru/opros/.

Каждый житель региона имеет возможность оценить эффективность, ответив на вопросы по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

Результаты опроса помогут выявить наиболее проблемные вопросы в указанных сферах в конкретном муниципальном образовании. Опрос проводится в течение всего года и участвовать в нём можно ежемесячно.