Северян приглашают отдать свой голос за народного тренера и народную команду

До 3 декабря на портале «Наш Север» жителей региона приглашают принять участие в онлайн-голосовании за финалистов конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этом году за победу будут бороться тренеры и любительские команды из разных муниципальных образований региона, которые с 11 апреля по 31 октября выполнили конкурсные требования и прошли на этап голосования. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены денежными сертификатами на торжественной церемонии в декабре 2025 года.

Претенденты на звание «Народный тренер».

Претенденты на звание «Народная команда».

Напомним, онлайн-конкурсы проводятся в Мурманской области с 2021 года в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557851/#&gid=1&pid=1