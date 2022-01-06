Северян приглашают поддержать хоккейный клуб «Мурман»

7 января хоккейный клуб «Мурман» сразится с командой клуба «Водник» (г.Архангельск). Матч состоится на стадионе «Строитель» в Мурманске, начало в 13.00.

Клуб «Мурман» является профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта.

Напомним, чемпионат России по хоккею с мячом 2021-2022 годов - 30-й сезон Суперлиги. Традиционно регулярный чемпионат стартует в начале ноября и длится до конца февраля, а серии матчей плей-офф проходят в марте. В текущем сезоне в чемпионате примут участие 14 хоккейных клубов Суперлиги. Регулярный чемпионат пройдёт как двухкруговой турнир, каждая команда проводит одну игру на своём поле и одну на поле соперника, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434304/#&gid=1&pid=1