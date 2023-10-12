Северян приглашают поддержать ИТ-решения Мурманской области на всероссийском конкурсе

Решения Мурманской области участвуют во всероссийском голосовании премии «Народное признание», которое стартовало в рамках конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». На право называться лучшими сервисами страны претендуют более 70 решений из 25 российских регионов.

Мурманская область представлена тремя проектами:

- Единая платформа управления транспортной системой, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг общественного транспорта в регионе, контролирует параметры транспортного потока. На базе решения создан региональный портал транспортсевера.рф, который помогает выбрать нужный маршрут от остановки до остановки с учетом возможных пересадок, добавить маршруты в избранное, а также оценить транспорт или остановку.

- Портал «Молодая Арктика» – социальный навигатор для молодежи Мурманской области, который поможет узнать об актуальных событиях и культурной жизни региона, о грантовой и социальной поддержке, о новых вакансиях от работодателей.

- Портал «Наш Север» – сервис, упрощающий взаимодействие жителей Мурманской области с органами власти. Его функционал позволяет каждому пользователю, не тратя времени на заполнение документов и длительный поиск инстанций, эффективно взаимодействовать с властями для устранения проблем и развития региона, в том числе принимая участие в голосованиях.

Сделать свой выбор за лучший проект в рамках премии «Народное признание» можно до 18.00 20 октября 2023 года. Причем есть возможность отдать голос за три наиболее полезных, по вашему мнению, решения.

Голосование проводится на сайте конкурса «ПРОФ-IT» через специальную систему авторизации, затраты на неё оплачиваются организатором.

Награждение победителей премии «Народное признание» состоится в рамках всероссийского форума «ПРОФ-IT» 26-27 октября в Новосибирске.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в прошлом году Мурманская область взяла награду «ПРОФ-IT» в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» за Систему мониторинга уборки территорий.

Фото: https://gov-murman.ru