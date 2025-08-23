Северян приглашают поддержать проекты Мурманской области в Национальной премии «Горы России»

Комитет по туризму Мурманской области информирует о начале народного голосования в рамках Национальной премии «Горы России» и приглашает жителей региона поддержать курорты Мурманской области.

Голосование проходит на официальном сайте премии до 15 октября текущего года. В 2025 году участники могут выбрать лучших в 24 номинациях: 8 общероссийских и 16 по федеральным округам. Премия определяет лидеров среди горнолыжных комплексов, гостиниц и сопутствующей инфраструктуры. Учреждение премии направлено не только на выявление отраслевых лидеров, но и на стимулирование развития туристической инфраструктуры Российской Федерации.

Создание и развитие современных круглогодичных курортов международного уровня является стратегической задачей, реализуемой в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство». Эта работа способствует комплексному развитию регионов, повышению их инвестиционной привлекательности и созданию новых рабочих мест. Горнолыжный туризм выступает драйвером формирования современной инфраструктуры и установления высоких стандартов сервиса. Выявление лучших практик способствует повышению качества туристических услуг, что также соответствует целям и задачам губернаторского плана «На Севере – жить!».

Мурманская область представлена в нескольких ключевых номинациях:

Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха: «Большой Вудъявр» (ГК);

Лучший в России домашний горнолыжный курорт (курорты с длиной трасс до 5000 м): Лапарк / Горный курорт;

Лучший в России spa-отель на горнолыжном курорте: Отель Sokroma «ПИК» / Большой Вудъявр;

Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного ФО: Лапарк / Горный курорт; Большой Вудъявр / ГК;

Лучший в России отель горнолыжного курорта Северо-Западного ФО: Отель Sokroma «ПИК» / Большой Вудъявр; Тирвас / Санаторно-оздоровительный комплекс.

«Участие в голосовании – это реальный вклад жителей в развитие туристического потенциала Мурманской области, признание труда работников отрасли и поддержку экономики региона. Призываем всех проявить активную гражданскую позицию и объединиться для поддержки наших курортов», – подчеркнул Денис Мальцев, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области.

Принять участие в голосовании.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552080/#&gid=1&pid=1