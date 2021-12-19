Северян приглашают поделиться мнением о благоустройстве территории возле мурманского «Алёши»

Мурманчан и гостей города приглашают принять участие в опросе, посвящённом предстоящему благоустройству территории Зелёного мыса и мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Опрос можно пройти по ссылке. Результаты будут учтены при формировании технического задания для архитекторов и создании концепции развития новой парковой зоны.

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции развития территории Парка Победы стартует в январе будущего года. Заказчик конкурса – АНО «Центр городского развития Мурманской области» при поддержке правительства Мурманской области, оператор – Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, участниками конкурса могут стать профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования. По итогам отборочного этапа на основе релевантного портфолио и эссе будут выбраны пять финалистов, которые займутся разработкой Конкурсных предложений. Общий размер призового фонда конкурса – 4 млн рублей.