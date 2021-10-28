Северян приглашают поделиться опытом реализации проектов по развитию городской среды

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» приглашает северян принять участие в подготовке атласа практик соучастия и вовлечения жителей.

Успешные практики, которые будут представлены в атласе в 2021 году, могут быть посвящены различным формам гражданского участия и применяемым в них методикам вовлечения жителей в проекты развития городской среды, реализуемые местными сообществами, гражданскими активистами и профессиональными урбанистами.

В атлас войдет не более 100 практик вовлечения в проекты, которые разрабатывались или разрабатываются в 2020 – 2021 годах. Отбор практик будет производиться исходя из их соответствия обозначенным принципам и уровню поддержки сообществом (по количеству голосов, оставленных за практику на сайте).

Поделиться собственными опытом реализации в регионе проектов с вовлечением жителей можно по ссылке. Заявки на конкурсный отбор принимаются до 30 октября.