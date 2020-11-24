Северян приглашают погрузиться в культуру и традиции Кореи онлайн на «K-FEST – 2020»

По 30 ноября включительно в режимах онлайн и офлайн проходит третий ежегодный фестиваль туризма и культуры Кореи «K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи». Фестиваль проводится при поддержке Генерального консульства Республики Корея.

Для онлайн-участников мероприятия организованы показы документального кино, викторины «Quiz on Korea», выступления K-pop артистов и спикеров K-Food, K-Beauty, K-Medi (Medical Services), онлайн экскурсии на выставки и представления, кулинарные мастер-классы, конкурс по рисованию, благотворительная акция и много других активностей.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, все желающие могут не только посмотреть, но и принять участие в мероприятиях проекта – в программе предусмотрено множество возможностей проявить себя и выиграть интересные и ценные призы.

Подробности на официальной площадке мероприятия https://k-fest2020.ru/.