Северян приглашают поучаствовать в акции «Сохраним лес»

В этом году в Мурманской области участники проекта планируют высадить более 11 тысяч деревьев. В связи с климатическими особенностями региона массовые посадки будут активно проводиться в сентябре. Среди городов-участников — Мурманск, Оленегорск, Печенгский и Ловозерский район и другие муниципалитеты.

«Такие проекты, как «Сохраним лес», позволяют не только восстанавливать и приумножать лесные богатства России, но и привлекают внимание общественности к вопросам сохранения природы. Особенно актуально это в настоящее время, когда пожары уничтожают огромные площади лесных богатств, главной причиной которых является человеческий фактор», — подчеркнул министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

«Сохраним лес» — всероссийская акция по восстановлению лесов. Каждый год с конца августа по ноябрь во всех регионах страны под руководством местных лесохозяйств добровольцы высаживают молодой лес.

Узнать региональную карту высадок, подтвердить участие в акции и получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (815 2) 48-68-04, +7-963-360-60-66 и по адресу электронной почты: khafizovana@gov-murman.ru.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология» и впервые стартовала в 2019 году. За все время в России было высажено более 152 млн деревьев. Цель 2022 года — высадить в стране 80 млн деревьев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/