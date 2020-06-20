Северян приглашают поучаствовать в акциях в честь Парада Победы

В честь Защитников Отечества и в знак приверженности Миру на всей земле организаторы приглашают одновременно в течение 1 минуты погудеть всеми транспортным средствами - от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок также раздастся на заводах и фабриках, в шахтах и карьера, буровых и портах, колокольный звон - в церквях и соборах.

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 24 июня стартует всероссийский флешмоб «Голубь мира» - организаторы предлагают выразить благодарность ветеранам и создать свою фигурку голубя как символ мирной жизни. Фигурку можно будет разместить в парках и скверах, или разместить на своем окне, украсить дерево возле дома. Отправьте голубя «в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Провести этот день радостно за совместным творческим занятием с ребёнком предлагает всероссийская акция «Я рисую мелом», которая пройдет 24 июня. Фотографии рисунков можно выложить в социальные сети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. Организатор акции - Российское движение школьников, сообщает Министерство культуры Мурманской областию