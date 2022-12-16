Северян приглашают поучаствовать в инклюзивной благотворительной акции «Волшебная ёлка»

Студенческое объединение Мурманского арктического государственного университета «Содружество равных возможностей» объявляет о начале традиционного и ежегодного благотворительного проекта «Волшебная ёлка».

«Содружество равных возможностей» — уникальное объединение, создающее инклюзивное пространство в МАГУ и за его пределами. С 12 по 23 декабря студенты принимают заявки на исполнение заветных новогодних желаний особенных детей — с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ребята из партнёрских общественных организаций «Парус доверия» и «Дети-Ангелы Мурмана» вместе с родителями мастерят ёлочные игрушки и открытки, которыми украшается ёлка в корпусе университета на Егорова, 16 в Мурманске. Поделки рассказывают сокровенные мечты ребят о долгожданных подарках.

Организаторы отмечают, что любой желающий может присоединиться к акции и исполнить новогоднюю мечту особенного ребёнка. Для этого участнику нужно будет выбрать с праздничного дерева понравившуюся игрушку, тем самым взяв на себя обязательство по исполнению заветного желания одного из ребят. После этого приобрести игрушку и «принести мечту» координатору акции Алёне Сосниной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «волшебная» ёлка установлена в МАГУ на ул. Капитана Егорова, 16, 2-й этаж. Подарки принимают до 23 декабря включительно. Подробная информация по телефону 8 (8152) 21 38 45.

Акция «Волшебная ёлка» проводится с 2019 года по инициативе Психолого-педагогического института МАГУ и студенческого общества МАГУ «Содружество равных возможностей».

Фото: https://gov-murman.ru