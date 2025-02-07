Северян приглашают поучаствовать в научном диктанте «Наука во имя Победы»

Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню российской науки, состоится 8 февраля. Жители страны, в том числе Мурманской области, смогут пройти онлайн-тестирование.

25 вопросов посвящены открытиям и достижениям советских учёных, которые помогли добиться победы в Великой Отечественной войне.

Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

В диктанте можно принять участие онлайн – 8 февраля в 10.00 он будет доступен на сайте диктант.наука.рф

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, тест будет опубликован на сайте диктанта. Чтобы его решить, нужно будет зарегистрироваться. Оценка ответов будет проводиться автоматически, а результат придёт на указанную при регистрации почту.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/