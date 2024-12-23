Северян приглашают поучаствовать в семейной эстафете воспоминаний. В рамках всероссийской акции до 30 декабря можно поделиться самыми запоминающимися и вдохновляющими событиями, произошедшими в этом году с вами и вашей семьей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, чтобы поучаствовать в эстафете, нужно написать пост с рассказом о важных семейных событиях или делах за год; добавить доброе семейное пожелание друзьям, близким, коллегам или компаниям, чтобы передать им семейную эстафету на 2025 год; добавить к рассказу фото или видео; поставить хештеги #СамыйСемейныйГод #ГодСемьи.

Самые интересные рассказы опубликуют на сайте https://семья2024.рф/ и в соцсетях Года семьи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/