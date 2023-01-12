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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 17:00

Северян приглашают поучаствовать VIII Международном молодёжном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»

До 28 февраля молодые авторы и опытные писатели Мурманской области могут подать заявку на участие в VIII Международном молодёжном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».

К участию приглашаются молодые поэты в возрасте от 18 до 35 лет, а также опытные поэты-наставники старше 35 лет. В рамках конкурса все желающие смогут повысить творческий уровень и попробовать свои силы во взаимных поэтических переводах на русский и родной язык со всех языков народов и народностей Российской Федерации, а также ближнего зарубежья. 

По итогам работы лауреаты и дипломанты конкурса получат возможность прослушать курс лекций и семинаров во Всероссийской открытой школе поэзии и поэтических переводов по программе дополнительного образования «Специфика переводов поэтического текста».

Заявки на участие принимаются в электронном виде, согласно «Положению о конкурсе» на e-mall: sever.1959@mail.ru. 

Проведение финального этапа и конкурсных слушаний «Берегов дружбы» состоится с 28 по 30 июля в рамках одноименного Международного фестиваля национальных культур на территории Неклиновского района Ростовской области.

Лекции и семинары во Всероссийской открытой школе поэтических переводов по программе дополнительного образования «Специфика переводов поэтического текста» будут проведены с 31 июля по 2 августа.

Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте культурно – образовательного проекта «Берега дружбы» им. А. В. Третьякова и по телефону +7 (928) 258-40-00.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийская открытая школа поэзии и поэтических переводов создана при поддержке Фонда президентских грантов в 2019 – 2022 годах. Проект реализуется на территории Неклиновского района Ростовской области. Соучредителями выступают Союз писателей России и Союз писателей Республики Беларусь. Основной целью создания и работы школы является формирование смены поколений деятелей литературы и искусства, как в Российской Федерации, так и в ближнем зарубежье, путём возрождения общего литературного пространства, укрепления дружбы и взаимопонимания между наиболее одарёнными молодыми людьми разных национальностей при совместной творческой работе над взаимными переводами и поддержке опытных наставников.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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